Уступила конкурентам: четыре авто, которые лучше Toyota Corolla

Toyota Corolla 2026 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Легендарная Toyota Corolla считается одним из самых популярных и надежных компактных автомобилей в мире. Модель стабильно входит в число лидеров продаж благодаря высокому качеству сборки и привлекательной цене. Однако независимые рейтинги Consumer Reports и JD Power показывают, что на рынке есть сразу четыре интересные альтернативы, которые превосходят японский бестселлер по уровню удовлетворенности владельцев или управляемости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японские конкуренты

Гибрид Honda Civic Hybrid получил самую высокую общую оценку экспертов в своем классе. Несмотря на то, что обычный Civic имеет одинаковые баллы с Corolla, именно гибридная версия существенно опережает ее по результатам дорожных тестов и отзывам водителей. При этом Civic Hybrid стоит примерно на 27% дороже базовой Corolla и на 17% дороже ее гибридной модификации, предлагая взамен более высокий уровень комфорта.

Полноприводный хэтчбек Subaru Impreza опережает Corolla по показателям качества, надежности и удовлетворенности водителей. Владельцы отмечают отличную работу подвески и высокий уровень обслуживания в дилерских центрах. Стартовая стоимость Impreza примерно на 15% выше, чем у базовой модели Toyota, однако за эти деньги покупатель получает качественный автомобиль со стандартным полным приводом.

Корейские альтернативы

Стильный Hyundai Elantra демонстрирует отличные результаты как в бензиновой, так и в гибридной версиях. Гибридная модификация делит первое место в рейтингах с Civic Hybrid, предлагая покупателям максимальный уровень оснащения. Базовая бензиновая версия Elantra выгоднее Corolla примерно на 2%, тогда как Elantra Hybrid обходится ориентировочно на 2% дороже гибридного японского конкурента.

Новый седан Kia K4 имеет такую же общую оценку, как и Corolla, однако опережает её по динамике во время тестов и уровню удовлетворённости владельцев. Эта модель оказалась самой доступной в списке и стоит примерно на 3% дешевле базовой Corolla. Покупка корейского седана позволяет сэкономить средства без потери качества и современных технологий.

Ранее Новини.LIVE писали, что Toyota Corolla нового поколения получит все виды силовых установок. Официальные представители компании подчеркивают стремление создать автомобиль, которым действительно захочется управлять.

Также читайте, какой автомобиль практичнее: Toyota Corolla Cross или Cross Hybrid. Тщательное сравнение двух версий показывает, что разница между ними заключается не только в типе силовой установки.