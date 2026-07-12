Украинцам в Германии упростили процедуру обмена водительских удостоверений

Дороги в Германии. Иллюстративное фото: Reuters

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Германия меняет правила обмена украинских водительских удостоверений. После вступления в силу новых норм большинство категорий можно будет обменять без сдачи экзаменов.

Об этом пишет anwalt.de, передает Новини.LIVE.

Какие водительские права можно будет обменять без экзаменов

Бундесрат, верхняя палата парламента Германии, поддержал изменения в Правилах о водительских удостоверениях (FeV), которые предусматривают включение Украины в перечень стран с упрощенной процедурой обмена водительских прав.

После вступления решения в силу владельцы украинских водительских удостоверений категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE смогут обменять их на немецкие без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. В то же время для водителей грузовиков и автобусов остаются обязательными медицинский осмотр и проверка зрения.

Если же водитель получил украинское водительское удостоверение категории C или D без предварительного оформления категории B, для получения немецкой категории B придется сдать теоретический и практический экзамены.

Автоматического обмена не будет

Новые правила не предусматривают автоматической замены водительских удостоверений. Для получения немецких прав необходимо обратиться с заявлением в компетентный орган. Там проверят личность заявителя, место жительства, действительность украинского удостоверения и соответствие категорий. При необходимости информацию могут дополнительно проверить через украинские органы власти.

Упрощенный порядок не распространяется на поддельные, аннулированные, просроченные или конфискованные водительские права. Также остаются в силе требования относительно минимального возраста, медицинской пригодности, проверки зрения и законности пребывания в Германии.

Когда начнут действовать новые правила

В настоящее время украинцы, находящиеся под временной защитой в ЕС, могут пользоваться украинскими водительскими удостоверениями без обязательной замены в соответствии с Регламентом ЕС 2022/1280. Новые изменения касаются именно возможности получить немецкое удостоверение по упрощенной процедуре, что будет актуально для тех, кто планирует остаться в Германии на длительный срок.

Бундесрат одобрил изменения 10 июля 2026 года. Они вступят в силу на следующий день после официальной публикации в Федеральном вестнике законов.

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