Тест ПДД, в котором ошибаются 86%: куда разрешено движение

Направления движения для автомобилей. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. На участке дороги водителю красного автомобиля предложено три варианта продолжения движения: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Прямо и налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, при этом поворот налево запрещен.

Таким образом, водителю разрешен разворот, а поворот налево — нет.

Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

В изображенной ситуации две полосы (правая и центральная) абсолютно свободны. В таком случае постоянное движение по левой полосе является прямым нарушением ПДД. А значит, движение прямо по левой полосе водителю запрещено.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: