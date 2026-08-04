Тест ПДД, в котором ошибаются 86%: куда разрешено движение
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. На участке дороги водителю красного автомобиля предложено три варианта продолжения движения: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
- Прямо и налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, при этом поворот налево запрещен.
Таким образом, водителю разрешен разворот, а поворот налево — нет.
Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.
В изображенной ситуации две полосы (правая и центральная) абсолютно свободны. В таком случае постоянное движение по левой полосе является прямым нарушением ПДД. А значит, движение прямо по левой полосе водителю запрещено.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
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