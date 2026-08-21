Сталь или сплав: как материал дисков влияет на движение авто

Диски. Фото: Magnific

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Материал колесных дисков напрямую влияет на то, как автомобиль разгоняется и тормозит. Легкие алюминиевые сплавы гарантируют водителю отличную управляемость, а вот тяжелые стальные диски защищают от заноса на зимней дороге и бездорожье. Выбор материала колесных дисков зависит исключительно от того, где именно будет ездить автомобиль.

Что лучше выбрать, посоветовали эксперты Slash Gear, передает Новини.LIVE.

Чем лучше легкосплавные диски для колес автомобиля

Меньшая масса легкосплавных дисков автоматически снижает так называемую неподрессоренную массу автомобиля, то есть нагрузку на те элементы, которые находятся ниже подвески. Благодаря этому транспортному средству требуется гораздо меньше усилий, чтобы раскрутить колеса для быстрого старта или, наоборот, остановить их.

Соответственно, водитель получает лучшую управляемость, более быстрый разгон и эффективное торможение. Кроме того, алюминий отлично рассеивает тепло, отводя его от тормозных колодок. Существуют даже специальные модификации таких дисков, которые дополнительно оптимизируют воздушные потоки, защищая тормоза от перегрева при агрессивной езде.

Кроме того, легкосплавные диски «выгодны» и для ценителей эстетики, поскольку предоставляют широчайшие возможности для тюнинга. Производители выпускают их в множестве узоров и вариантов отделки. А для тех, кто любит украшать авто до мелочей, существуют дорогие трехсекционные конструкции, которые позволяют с нуля подобрать внешний вид колеса в любом стиле.

В чём преимущество стальных колесных дисков

Несмотря на все технологические преимущества сплавов, старая добрая сталь не сдаёт позиций. Её главный козырь — это невероятная прочность и умеренные цены. Это лучший вариант для водителей, которые регулярно выезжают на бездорожье, а также для комплектации тяжёлых грузовиков.

Если алюминий от сильного удара может треснуть, то стальное колесо, как правило, только гнется, и его часто можно просто отремонтировать вместо покупки нового. К тому же большой вес стали играет на руку водителю зимой, так как она сильнее прижимает машину к заснеженной дороге и тем самым улучшает сцепление.

О дизайне тоже не стоит беспокоиться, ведь современные производители стараются сделать стальные диски более привлекательными. На рынке доступны различные цвета и дизайны дисков, однако по разнообразию они все еще существенно уступают литым аналогам.

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