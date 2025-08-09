Очереди на границе Украины 9 августа — где есть большие пробки

Очередь на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На границе с Украиной сегодня, 9 августа, наблюдаются немалые пробки. Пограничники призывают помнить о возможных перебоях в работе электронных систем и планировать свою поездку заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 9 августа

Пограничники сообщили, что по состоянию на 12:00 9 августа были зафиксированы пробки на нескольких контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины. Наибольшее количество машин сейчас на выезде в Польшу.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 2 автобуса, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

