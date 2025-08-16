Очереди на границе Украины утром 16 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто

Сотни автомобилей в пробках — очереди на границе Украины с утра
Очереди на границе Украины утром, 16 августа, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, им стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 16 августа
По состоянию на 09:00, 16 августа, очереди зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
