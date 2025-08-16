Очереди на границе Украины утром 16 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром, 16 августа, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, им стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 16 августа

По состоянию на 09:00, 16 августа, очереди зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

"Ягодин" — 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, иностранец помогал уклонистам пересечь границу в Молдову из Одесской области. Правоохранители задержали его с поличным.

Ранее нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок сообщил, кто из украинцев до 22 лет сможет выезжать за границу.