Главная Авто Сотни автомобилей в пробках — очереди на границе Украины с утра

Сотни автомобилей в пробках — очереди на границе Украины с утра

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:07
Очереди на границе Украины утром 16 августа — где зафиксировано наибольшее количество авто
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром, 16 августа, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, им стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 16 августа

По состоянию на 09:00, 16 августа, очереди зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Черги на кордоні з Польщею 16 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 70 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 серпня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 16 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 16 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, иностранец помогал уклонистам пересечь границу в Молдову из Одесской области. Правоохранители задержали его с поличным.

Ранее нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок сообщил, кто из украинцев до 22 лет сможет выезжать за границу.

граница пограничники автомобиль водители ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
