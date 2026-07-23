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Главная Авто Сотни авто в заторах: на границе с четырьмя странами большие очереди

Сотни авто в заторах: на границе с четырьмя странами большие очереди

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 10:34
На границе с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией образовались большие очереди
Очереди на украинской границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 23 июля, на границе с Польшей, а также на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из нескольких сотен автомобилей. В ГПСУ советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 23 июля

По состоянию на 10:00 23 июля ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 23 липня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 50 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 5 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • «Косино» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • «Лужанка» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 23 липня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 5 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 23 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинским водителям нужно готовиться к обязательному техосмотру. Власти планируют запустить обновленную систему контроля еще до конца 2027 года.

Также мы писали, стоит ли водителям платить за более дорогое моторное масло. Оказалось, что доплачивать за премиальные бренды имеет смысл только для владельцев современных турбированных двигателей малого объема.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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