На границе с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией образовались большие очереди

Очереди на украинской границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 23 июля, на границе с Польшей, а также на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из нескольких сотен автомобилей. В ГПСУ советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 23 июля

По состоянию на 10:00 23 июля ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 50 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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«Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 5 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 5 л/а, 0 пешеходов.

«Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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