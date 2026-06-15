Сотни авто на границе: очереди на КПП четырех стран

Проверка автомобиля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы

В понедельник, 15 июня, на границе Украины образовались очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники предупредили водителей о возможных задержках и сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 15 июня

По состоянию на 12:00 зафиксированы заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 7 л/а, 0 пешеходов.

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. Эта тенденция связана с началом летнего сезона, отпусков и завершением учебного года, поэтому сейчас количество тех, кто выезжает за границу, намного больше, чем тех, кто въезжает.

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