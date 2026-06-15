Сотни авто на границе: очереди на КПП четырех стран
В понедельник, 15 июня, на границе Украины образовались очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники предупредили водителей о возможных задержках и сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 15 июня
По состоянию на 12:00 зафиксированы заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- «Устилуг» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Шегини» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- «Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Ужгород» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- «Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Дяковцы» — 7 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. Эта тенденция связана с началом летнего сезона, отпусков и завершением учебного года, поэтому сейчас количество тех, кто выезжает за границу, намного больше, чем тех, кто въезжает.
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