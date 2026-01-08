Видео
Главная Авто Снег заметает КПП — есть ли очереди на границе Украины утром

Снег заметает КПП — есть ли очереди на границе Украины утром

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:43
Очереди на границе Украины 8 января - какая ситуация на КПП утром
Проверка автомобиля. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро 8 января на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска. В то же время пограничники предостерегают водителей и пассажиров о вероятных сбоях в работе электронных сервисов, поэтому лучше запланировать поездку заранее с учетом дополнительного времени.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.



Очереди на границе Украины 8 января

Известно, что несколько машин стоят на КПП по направлению к Польше, Венгрии и Словакии.

Черги на кордоні з Польщею 8 січня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 січня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 січня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 8 січня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 8 січня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Укр-зализныця заключила важное соглашение, которое позволит ускорить движение поездов на границе Польши.

Также читайте все о том, какие действуют правила на выезд за границу с деньгами в 2026 году.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
