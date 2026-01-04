Очереди на границе Украины 3 января — где зафиксировано наибольшее скопление авто

Пробки сковали пункты пропуска — очереди на границе Украины
Дата публикации 4 января 2026 12:46
Очереди на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Очереди на границе Украины в воскресенье, 4 января, зафиксированы на многих контрольно-пропускных пунктах. Водителей также призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 3 января
По состоянию на 12:00 очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 80 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 60 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 6 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, украинцам, которые в этом году планируют путешествия в страны ЕС, необходимо оформить электронное разрешение на въезд через систему ETIAS.
Ранее в Государственной таможенной службе сообщили, сколько валюты можно ввезти в Украину в 2026 году.
