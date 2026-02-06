Видео
Главная Авто Придется простоять в пробках — где есть очереди на границе Украины

Придется простоять в пробках — где есть очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 09:42
Очереди на границе Украины 6 февраля — на каких КПП есть большие задержки
Осмотр автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины по состоянию на утро пятницы, 6 февраля, есть на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителей просят помнить о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют планировать свои путешествия заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Пограничники предупредили об очередях на нескольких КПП. Сейчас машины есть в направлении Польши, Венгрии и Словакии.

Черги на кордоні з Польщею 6 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 лютого

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью для выезда за границу должны знать правила и перечень документов, которые дают на это право.

Также читайте, какая максимальная допустимая сумма наличных, которую можно вывезти за границу.

Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
