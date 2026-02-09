Очереди на границе 9 февраля — какая ситуация на КПП утром

Пограничный контроль авто. Фото: ГПСУ

На границе Украины по состоянию на утро понедельника, 9 февраля, есть очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои электросистем, чтобы не опоздать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 февраля

Пограничники предупредили о существенном количестве автомобилей в направлении Польши.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 8 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 о/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00 часов);

"Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

