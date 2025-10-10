Очереди на границе Украины 10 октября — где есть большие пробки из автомобилей

Планируйте путешествие заранее — где очереди на границе Украины
Утром в пятницу, 10 октября, возникли очереди из автомобилей и автобусов на ряде пунктов пропуска через границу с соседними государствами. Граждан призывают учесть эту информацию при пересечении государственной границы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 10 октября
На нескольких контрольно-пропускных пунктах по состоянию на 09:00 в пятницу, 10 октября, на выезде из Украины есть автомобили в очередях
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" -- 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в ГПСУ объяснили, какие изменения ввели страны ЕС для проверки документов при пересечении границы. Также украинцы стали реже выезжать за границу.
