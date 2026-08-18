Пять признаков, что водитель использует неправильное моторное масло

Механик меняет масло. Фото: magnific.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Правильный уход за двигателем требует строгого соблюдения рекомендаций автопроизводителя по выбору смазочных материалов. Даже качественное моторное масло может нанести вред силовому агрегату, если его вязкость или допуски не соответствуют спецификациям конкретной машины. Ошибка при замене масла приводит к повышенному износу деталей, перерасходу топлива и риску дорогостоящего ремонта. Специалисты выделили пять основных признаков, указывающих на необходимость срочной замены жидкости в двигателе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Расход топлива

Первым симптомом использования неподходящего масла является внезапный рост расхода топлива. Если залить слишком густую жидкость с высокой вязкостью, деталям двигателя становится труднее двигаться из-за повышенного сопротивления.

В такой ситуации силовой агрегат вынужден работать с повышенной нагрузкой для поддержания привычных оборотов. В результате автомобиль чаще нуждается в заправке, а водитель тратит больше средств на топливо.

Синий дым

Появление синеватого или черного дыма из выхлопной трубы при ускорении свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания. Это происходит тогда, когда вязкость жидкости оказалась слишком низкой для данного типа двигателя.

Жидкое масло легко проникает через уплотнения и сгорает вместе с топливной смесью. Это не только приводит к образованию токсичных выхлопных газов, но и оставляет нагар на свечах зажигания и элементах поршневой группы.

Быстрый расход

Если уровень жидкости в картере стремительно снижается между плановыми визитами в сервис, причина может заключаться в ее термической нестабильности. Неподходящее по составу масло быстро испаряется под воздействием высоких рабочих температур.

Постоянная необходимость доливать смазочную жидкость создает дополнительные расходы и грозит масляным голоданием двигателя. Отсутствие надлежащего смазывания быстро выводит из строя подшипники и распределительные валы.

Перегрев двигателя

Слишком тонкая или чрезмерно густая масляная пленка нарушает нормальный теплообмен внутри силового агрегата. Из-за этого температура двигателя начинает стремительно расти даже во время спокойной езды в нормальных погодных условиях.

Когда на приборной панели загорается лампа температуры, это требует немедленной остановки. Игнорирование такого сигнала может привести к деформации головки блока цилиндров и полной остановке двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, какие двигатели известных брендов пьют масло литрами. Сами автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму.

Также читайте, как спасти машину от потери моторного масла. Если силовой агрегат начинает потреблять более 1 л на 1000 км, то источник проблемы не лежит на поверхности.