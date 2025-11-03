Очереди на границе Украины 3 ноября — какая ситуация на КПП

Один из КПП лучше объехать — очереди на границе Украины
Утром в понедельник, 3 ноября, фиксируются очереди на границе Украины. Водителей предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют планировать свое путешествие заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Очереди на границе Украины 3 ноября
По состоянию на 09:00 очереди зафиксированы на границе с Польшей и Венгрией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в Украине продолжается выезд за границу среди юношей в возрасте от 18 до 22 лет. Нардеп назвал риски для страны из-за такого решения. Также читайте, какие проблемы с документами могут испортить все планы на поездку и стать причиной отказа в пересечении границы.
