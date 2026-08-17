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Очереди на границе: выезд из Украины затруднен

17 августа 2026 10:42
Очереди на границе. Фото: ГПСУ
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В понедельник, 17 августа, на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наиболее загруженными в настоящее время остаются отдельные переходы на направлениях в Польшу, Словакию и Венгрию. В частности, заметное скопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска "Устилуг", "Ужгород", "Косино" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 августа

Сегодня, 17 августа, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 11 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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