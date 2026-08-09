Очереди на границе Украины: на пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов

Пограничник возле автомобиля. Фото: ГПСУ

Александр Шорохов Редактор

На границе Украины по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, наблюдаются большие очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои в работе электросетей, чтобы не опоздать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 августа

В воскресенье, 9 августа, по состоянию на 10:00 пограничники сообщили, что на границе Украины образовались большие пробки из автомобилей и автобусов, ожидающих пересечения границы.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 0 л/а, 1 автобус, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

«Малый Березный» — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 5 л/а, 0 пешеходов.

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Сокиряны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE ранее писали о том, почему водители опасаются французских автомобилей с пробегом. Оказалось, у них есть проблемы с автоматическими коробками передач и постоянно возникали сбои в электронике.

Также мы сообщали, что водители могут существенно сократить расходы на топливо, если будут соблюдать скоростные ограничения. Расчеты показывают, что соблюдение скоростного режима в городе увеличивает среднее время ежедневной поездки на работу всего на 1 минуту.