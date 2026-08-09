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Главная Авто Очереди на границе Украины: на пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов

Очереди на границе Украины: на пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 12:11
Очереди на границе Украины: на пунктах пропуска — сотни автомобилей и пешеходов
Пограничник возле автомобиля. Фото: ГПСУ

На границе Украины по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, наблюдаются большие очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои в работе электросетей, чтобы не опоздать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 августа

В воскресенье, 9 августа, по состоянию на 10:00 пограничники сообщили, что на границе Украины образовались большие пробки из автомобилей и автобусов, ожидающих пересечения границы.

Черги на кордоні з Польщею 9 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 0 л/а, 1 автобус, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • «Косино» — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 9 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 5 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 9 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Сокиряны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE ранее писали о том, почему водители опасаются французских автомобилей с пробегом. Оказалось, у них есть проблемы с автоматическими коробками передач и постоянно возникали сбои в электронике.

Также мы сообщали, что водители могут существенно сократить расходы на топливо, если будут соблюдать скоростные ограничения. Расчеты показывают, что соблюдение скоростного режима в городе увеличивает среднее время ежедневной поездки на работу всего на 1 минуту.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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