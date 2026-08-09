Очереди на границе Украины: на пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов
На границе Украины по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, наблюдаются большие очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои в работе электросетей, чтобы не опоздать.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 9 августа
В воскресенье, 9 августа, по состоянию на 10:00 пограничники сообщили, что на границе Украины образовались большие пробки из автомобилей и автобусов, ожидающих пересечения границы.
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- «Устилуг» — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Краковец» — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Шегини» — 0 л/а, 1 автобус, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Смильница» — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- «Малый Березный» — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Ужгород» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Дзвинково» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- «Косино» — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;
- «Великая Паладь» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Дяковцы» — 5 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Сокиряны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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