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Главная Авто Очереди на границе: скопление автомобилей наблюдается на десяти КПП

Очереди на границе: скопление автомобилей наблюдается на десяти КПП

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 14:04
Очереди на границе 20 июля: на каких КПП самые большие заторы
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В понедельник, 20 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Венгрию и Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 20 июля

Сегодня, 20 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на десяти контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 20 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 15 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 20 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 20 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 20 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что автомобильные шины имеют индекс скорости, который определяет максимальную скорость, при которой шина сохраняет свои свойства и безопасно работает. Даже шины одного размера могут иметь разный скоростной индекс, поэтому при покупке стоит внимательно проверять маркировку. Этот показатель также влияет на сцепление с дорогой, торможение, комфорт и скорость износа резины.

Новини.LIVE также писали, что эксперты назвали 11 дизельных двигателей, которые считаются одними из самых надёжных в истории благодаря большому ресурсу, экономичности и выносливости. В список вошли легендарные двигатели Volkswagen 1.9 TDI, Mercedes-Benz OM606, Toyota 1HZ и Nissan TD42, которые способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных неисправностей. Именно простая конструкция, прочные материалы и минимум электроники обеспечили этим двигателям репутацию почти "вечных".

Венгрия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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