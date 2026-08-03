Очереди на границе 3 августа: пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе сегодня: самые большие пробки на выезде в Польшу
В понедельник, 3 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 3 августа
Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 25 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что автомобили с правильно подобранным двигателем могут без проблем работать на газобаллонном оборудовании и оставаться недорогими в обслуживании. Специалисты рекомендуют для ГБО двигатели с распределенным впрыском, в частности Volkswagen 1.6 MPI, Toyota Valvematic, Subaru EJ и FB, а также Renault 1.0 TCe. В то же время современные двигатели требуют регулярного контроля клапанных зазоров и своевременного технического обслуживания.
Новини.LIVE также писали, что синтетическое моторное масло подходит для большинства современных автомобилей, однако его не рекомендуют использовать во время обкатки нового или отремонтированного двигателя. В этот период специалисты советуют использовать специальное масло для обкатки, а после завершения обкатки переходить на синтетику. При этом распространенное мнение о том, что синтетическое масло наносит вред старым двигателям, не подтверждается современными исследованиями.