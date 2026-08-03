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Главная Авто Очереди на границе сегодня: самые большие пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе сегодня: самые большие пробки на выезде в Польшу

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 10:19
Очереди на границе 3 августа: пробки на выезде в Польшу
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В понедельник, 3 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 3 августа

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 25 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что автомобили с правильно подобранным двигателем могут без проблем работать на газобаллонном оборудовании и оставаться недорогими в обслуживании. Специалисты рекомендуют для ГБО двигатели с распределенным впрыском, в частности Volkswagen 1.6 MPI, Toyota Valvematic, Subaru EJ и FB, а также Renault 1.0 TCe. В то же время современные двигатели требуют регулярного контроля клапанных зазоров и своевременного технического обслуживания.

Новини.LIVE также писали, что синтетическое моторное масло подходит для большинства современных автомобилей, однако его не рекомендуют использовать во время обкатки нового или отремонтированного двигателя. В этот период специалисты советуют использовать специальное масло для обкатки, а после завершения обкатки переходить на синтетику. При этом распространенное мнение о том, что синтетическое масло наносит вред старым двигателям, не подтверждается современными исследованиями.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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