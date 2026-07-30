Очереди на границе: на всех направлениях большие пробки
В четверг, 30 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление транспорта отмечается на направлениях в Румынию, Польшу и Венгрию. В ГПСУ просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 30 июля
Сегодня, 30 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- «Устилуг» — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Грушев» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Краковец» — 90 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- «М.Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Ужгород» — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- «Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- «Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Красноильск» — 7 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
- «Дяковцы» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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