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Очереди на границе: на всех направлениях большие пробки

30 июля 2026 13:07
Очереди на украинской границе. Фото: ГПСУ
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В четверг, 30 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление транспорта отмечается на направлениях в Румынию, Польшу и Венгрию. В ГПСУ просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 30 июля

Сегодня, 30 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 90 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией

  • «М.Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • «Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 7 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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