Очереди на границе 15 января — на каких КПП пробки

Очереди на границе — на каких КПП скопление автомобилей сегодня
В четверг, 15 января, незначительные очереди на границе наблюдаются на нескольких КПП. Пограничники рекомендуют водителям заблаговременно планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 15 января
Сегодня, 15 января, на границе Украины почти не фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 9:00 незначительные пробки на границе наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 3 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 2 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
