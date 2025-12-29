Очереди на границе Украины 29 декабря - где ждать дольше всего

Очереди на границе — где водителям нужно ждать дольше всего
Дата публикации 29 декабря 2025 20:35
Очереди на границе. Фото: ГПСУ
Вечером в понедельник, 29 декабря, на нескольких контрольных пунктах пропуска на границе фиксируются очереди. Водителям и пассажирам приходится ждать.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 29 декабря
Очереди на границе зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" —25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 35 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что Румыния изменила правила въезда для украинских авто. Теперь водителей без подтвержденного технического состояния машины не будут пропускать.
А ранее стало известно, какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой.
