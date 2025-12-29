Видео
Очереди на границе — где водителям нужно ждать дольше всего

Дата публикации 29 декабря 2025 20:35
Очереди на границе Украины 29 декабря - где ждать дольше всего
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Вечером в понедельник, 29 декабря, на нескольких контрольных пунктах пропуска на границе фиксируются очереди. Водителям и пассажирам приходится ждать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 29 декабря

Очереди на границе зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Черги на кордоні з Польщею 28 грудня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 грудня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" —25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 грудня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 грудня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 грудня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что Румыния изменила правила въезда для украинских авто. Теперь водителей без подтвержденного технического состояния машины не будут пропускать.

А ранее стало известно, какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой.

Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
