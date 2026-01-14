Видео
Очереди на границе — фиксируются ли пробки на КПП сегодня

Очереди на границе — фиксируются ли пробки на КПП сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:30
Очереди на границе 14 января — на каких КПП пробки
Автомобили на границе. Фото: ГПС

В среду, 14 января, очереди на границе Украины не фиксируются почти на всех КПП. Однако пограничники рекомендуют водителям заблаговременно планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 14 января

Сегодня, 14 января, на границе Украины почти не фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 12:00 незначительные пробки на границе наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 січня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 січня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 січня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 2 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 14 січня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 січня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины разъяснили, какие объемы наличной иностранной валюты украинцы могут вывозить за границу в 2026 году.

Кроме того, мы писали о минимальной сумме наличных, разрешенной для въезда в Польшу в 2026 году.

Польша Румыния Венгрия пограничники очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
