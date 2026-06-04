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Главная Авто Небольшие пробки на границе: на двух КПП возможны задержки

Небольшие пробки на границе: на двух КПП возможны задержки

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 12:31
Небольшие пробки на границе: на двух КПП возможны задержки
Пробки на польской границе. Иллюстративное фото: Фото: Agencja Wyborcza

Небольшие очереди на границе Украины в четверг, 4 июня, наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, ГПСУ предупреждает водителей о возможных задержках и перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 4 июня

По состоянию на 12:00 4 июня обнаружили пробки на пунктах пропуска с Польшей и Словакией. Пограничники советуют учитывать очереди на некоторых КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 4 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 8 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 1 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 4 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 4 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для покупки подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач следует учитывать ряд критериев. В частности, лучше выбирать автомобили с наименее капризной электроникой.

Также мы писали, что в Польше ужесточили штрафы за нарушение ПДД. Законодательные изменения существенно ограничивают возможности избежания ответственности за опасную езду. При этом новые правила непосредственно касаются как водителей автомобилей, так и велосипедистов.

пробки очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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