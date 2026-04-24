На пунктах пропуска с тремя странами есть пробки: очереди на границе

Проверка документов на границе.

Очереди на границе Украины в пятницу, 24 апреля, зафиксированы с тремя странами — Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей призывают помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и планировать поездки заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 24 апреля

Сейчас самые большие пробки зафиксированы на границе с Польшей. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Шегини". Также очереди есть со Словакией — "Ужгород", а также Венгрией — "Тиса".

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 2 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины, с июня водители легковых авто смогут забронировать время пересечения границы. Кроме того, обновят возможности для грузовиков и автобусов.

Кроме того, Кабмин отменил временную норму, которая позволяла пользоваться паспортами с продленным сроком действия, введенную из-за войны и перебоев в работе консульств. Отныне такие документы могут не принимать пограничные службы или авиакомпании.