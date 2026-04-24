На пунктах пропуска с тремя странами есть пробки: очереди на границе
Очереди на границе Украины в пятницу, 24 апреля, зафиксированы с тремя странами — Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей призывают помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и планировать поездки заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
Очереди на границе Украины 24 апреля
Сейчас самые большие пробки зафиксированы на границе с Польшей. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Шегини". Также очереди есть со Словакией — "Ужгород", а также Венгрией — "Тиса".
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 2 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины, с июня водители легковых авто смогут забронировать время пересечения границы. Кроме того, обновят возможности для грузовиков и автобусов.
Кроме того, Кабмин отменил временную норму, которая позволяла пользоваться паспортами с продленным сроком действия, введенную из-за войны и перебоев в работе консульств. Отныне такие документы могут не принимать пограничные службы или авиакомпании.