Очереди на границе 25 июля - на КПП с несколькими странами пробки

На КПП с четырьмя странами очереди — где самые большие пробки
Очереди на границе Украины в пятницу, 25 июля, зафиксированы на ряде пунктов пропуска. В то же время водителей и пассажиров предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют планировать свои поездки заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 июля
Очереди на границе Украины есть на многих КПП. По состоянию на 09:00 утра 25 июля зафиксированы пробки на 13 пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 60 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 4 автобуса, 20 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Ранее мы писали, какую иностранную валюту пограничники могут изъять во время прохождения КПП.
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