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На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

14 декабря 2024 09:44
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 14 декабря — какая ситуация на пограничных КПП
Очередь из автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В субботу, 14 декабря, на 09:00, на пограничных пунктах пропуска Украины зафиксировано значительное скопление транспорта. Государственная пограничная служба Украины обращается к водителям с просьбой учитывать возможные задержки при планировании поездок. Оперативную информацию об очередях на границе можно найти на официальных каналах пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 14 декабря: пункты пропуска

Несколько КПП в субботу, 14 декабря, имеют скопления из нескольких десятков автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 8 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 8 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, адвокат объяснил, могут ли выпустить за границу отца-одиночку. Также в соцсетях появился "дневник" одессита, который подробно рассказал о том, как он незаконно пересек границу во время бегства в Молдову.

Польша Молдова Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу

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10:13 АТЕШ обнаружил базу РФ, контролирующую небо над Крымом

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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09:44 На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

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