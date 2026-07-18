Очереди на границе 18 июля — пробки почти на всех КПП

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В субботу, 18 июля, на границе Украины образовались очереди почти на всех контрольно-пропускных пунктах. При этом пограничники предупреждают водителей и пассажиров о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 18 июля

По состоянию на утро 18 июля наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. Там пробки на всех КПП. Однако с другими странами тоже большие очереди. Автомобилей нет только на КПП с Молдовой.

"Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Читайте также:

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE писали, что автомобили в Украине не пройдут техосмотр по новым правилам. Готовиться к обязательному техническому контролю водителям лучше заранее, чтобы гарантированно получить сертификат.

Также мы сообщали, какие подержанные автомобили за 4000 долларов стоит обходить стороной. За привлекательным дизайном обычно скрываются сложные технические решения, дорогие запчасти и изношенные агрегаты.