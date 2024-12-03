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На паре КПП с ЕС фиксируют очереди из авто — ситуация на границе

3 декабря 2024 09:56
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 3 декабря – где наибольшее количество авто
Очереди из авто. Иллюстративное фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

На границе Украины с двумя странами ЕС во вторник, 3 декабря, фиксируют очереди из автомобилей. Водителям советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

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Очереди на границе Украины 3 декабря: пункты пропуска

По состоянию на 09:15 пограничники сообщают об очередях из автобусов и легковых автомобилей в нескольких пунктах пропуска с соседними странами.

Очереди на границе с Польшей 3 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 3 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 3 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 3 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 3 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее мы писали, что в Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти 27 уклонистов через государственную границу Украины.

Также мы писали, что студенты получили разрешение выезжать за границу на обучение в высших учебных заведениях.

граница пограничники автомобиль водители ГПСУ очереди на границе

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