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На границе Украины образовались очереди: ситуация на пунктах пропуска

23 июня 2026 10:45
Граница Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В воскресенье, 23 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. На некоторых направлениях образовались очереди из легковых автомобилей, тогда как на других пунктах движение остается свободным или ограниченным.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 23 июня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

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