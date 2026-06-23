Очереди на границе Украины 23 июня: где самые большие задержки при выезде

Граница Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 23 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. На некоторых направлениях образовались очереди из легковых автомобилей, тогда как на других пунктах движение остается свободным или ограниченным.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 23 июня

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

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"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, довольно часто при самостоятельной мойке автомобиля возникает соблазн использовать популярные бытовые средства, особенно когда специальной автохимии нет под рукой. Стремление сэкономить время или деньги подталкивает водителей к экспериментам с продуктами, предназначенными исключительно для домашнего использования. В то же время далеко не все средства из кухни или ванной комнаты безопасны для чувствительных автомобильных поверхностей.

Новини.LIVE сообщали, что на автомобильном рынке США сложилась необычная ситуация, из-за которой популярный японский кроссовер превратился в дефицитную модель. Toyota RAV4 традиционно входит в число лидеров продаж в США, однако из-за переоснащения заводов японского производителя выпуск новых автомобилей существенно сократился.