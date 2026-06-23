Очереди на границе Украины 23 июня: где самые большие задержки при выезде

На границе Украины образовались очереди: ситуация на пунктах пропуска
В воскресенье, 23 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. На некоторых направлениях образовались очереди из легковых автомобилей, тогда как на других пунктах движение остается свободным или ограниченным.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 23 июня
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новини.LIVE, довольно часто при самостоятельной мойке автомобиля возникает соблазн использовать популярные бытовые средства, особенно когда специальной автохимии нет под рукой. Стремление сэкономить время или деньги подталкивает водителей к экспериментам с продуктами, предназначенными исключительно для домашнего использования. В то же время далеко не все средства из кухни или ванной комнаты безопасны для чувствительных автомобильных поверхностей.
Новини.LIVE сообщали, что на автомобильном рынке США сложилась необычная ситуация, из-за которой популярный японский кроссовер превратился в дефицитную модель. Toyota RAV4 традиционно входит в число лидеров продаж в США, однако из-за переоснащения заводов японского производителя выпуск новых автомобилей существенно сократился.