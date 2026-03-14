Очереди на границе Украины 14 марта — на каких КПП сегодня пробки

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро субботы, 14 марта, на нескольких пунктах пропуска на границе Украины наблюдались очереди. Пограничная служба предупреждает, что возможны временные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 14 марта

По состоянию на утро 14 марта значительные очереди фиксируют в направлении границы с Польшей. Также возможны задержки на КПП на границе со Словакией и Венгрией.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее украинцев предупредили о правилах вывоза наличных за границу в 2026 году. В некоторых случаях гражданам могут грозить значительные штрафы.

Кроме того, стало известно, кого могут не пропустить в ЕС по новым требованиям. Ограничения касаются не только мужчин.