На нескольких КПП есть большие пробки — очереди на границе

Дата публикации 1 ноября 2025 12:19
обновлено: 12:22
Очереди на границе Украины 1 ноября — где зафиксированы пробки
Пограничник. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в субботу, 1 ноября, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Пограничники также призывают водителей помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 1 ноября

Сейчас очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Черги на кордоні з Польщею 1 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 листопада

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 1 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабмин принял решение отменить возможность продления срока действия загранпаспортов более 10 лет.

Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что 80-90% украинцев, которые выехали за границу, не вернутся больше домой.

граница Украина пограничники автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
