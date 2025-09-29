Видео
Видео

На некоторых КПП придется подождать — очереди на границе Украины

На некоторых КПП придется подождать — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:57
Очереди на границе Украины 29 сентября — какая ситуация на популярных КПП
Очереди из автомобилей на подъезде к КПП. Фото: ГПСУ

На нескольких пунктах пропуска утром в понедельник, 29 сентября, на украинской границе образовались очереди. Вероятны сбои в работе электронных систем контроля, поэтому пограничники призывают водителей учитывать это при планировании путешествий.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 29 сентября

Утром 29 сентября пограничниками были зафиксированы очереди на границе сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 29 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 2 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как правильно провозить ценные подарки из-за границы в Украину.

Также читайте, как пересечь границу Молдовы без штрафов.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
