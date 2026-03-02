Видео
Главная Авто На границе с двумя странами есть пробки — где придется долго ждать

На границе с двумя странами есть пробки — где придется долго ждать

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:36
Очереди на границе Украины сегодня 2 марта — где зафиксировано пробки
Пеервирка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе в понедельник, 2 марта, есть на нескольких контрольных пунктах пропуска с двумя странами. Людей также предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 2 марта

Незначительные пробки зафиксированы на границе с Польшей и Венгрией.

Черги на кордоні з Польщею 2 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 березня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 2 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 2 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы Украины

На границе с Молдовой действуют более жесткие требования для пересечения границы. Водителям необходимо иметь сертификат техосмотра.

Новини.LIVE также рассказывали, какие правила выезда в Польшу будут действовать в марте. В частности, не стоит забывать о наличных деньгах.

На Львовщине модернизируют пункт пропуска с Польшей "Рава-Русская". Стартовало строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта.

граница Украина пограничники очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
