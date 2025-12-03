Видео
Местами есть скопление авто — очереди на границе Украины

Местами есть скопление авто — очереди на границе Украины

ru
Дата публикации 3 декабря 2025 12:01
Очереди на границе Украины 3 декабря — где зафиксированы пробки
Проверка авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в среду, 3 декабря, зафиксированы на четырех контрольных пропускных пунктах. Водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 3 декабря

Очереди зафиксированы на некоторых контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей и Словакией.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на Львовщине судили пограничника, который отошел в туалет, а уклонист сбежал в Польшу.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, почему пересечение границы с Польшей иногда усложняется из-за денег.

Украина автомобиль водители ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
