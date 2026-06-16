Масштабные заторы с Польшей: большие очереди на границе

Проверка документов на границе. Фото: Facebook/ГПСУ

Во вторник, 16 июня, на границе с Польшей, а также на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией наблюдаются большие очереди из сотен автомобилей. Пограничники советуют водителям учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 16 июня

По состоянию на 09:00 обнаружены заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 17 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 15 л/а, 0 пешеходов.

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как долго можно ездить на подержанных шинах автомобиля. Для максимального продления срока службы купленного б/у комплекта необходимо строго соблюдать базовые правила технического обслуживания колес.

Также мы писали, что на западных пунктах пропуска фиксируется существенное увеличение пассажиропотока. Сейчас количество тех, кто выезжает за границу, намного больше, чем тех, кто въезжает. Прежде всего это связано с началом летнего сезона и отпусков.