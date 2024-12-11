Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины arrow

Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

11 декабря 2024 10:15
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 11 декабря — какая ситуация на КПП прямо сейчас
Очередь с авто на КПП на границе. Фото: ГНСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В среду, 11 декабря, по состоянию на 09:00 на нескольких пограничных КПП зафиксированы скопления автомобилей, создающих небольшие очереди на границе. Пограничники советуют водителям перед планированием поездки учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 11 декабря: пункты пропуска

В среду, 11 декабря, пограничники сообщают об автобусах и легковых автомобилях, скопившихся сразу на нескольких пунктах пропуска с соседними странами.

Очереди на границе с Польшей 8 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 8 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одессе разоблачили ухилянцев, заплативших по 5 тысяч долларов за незаконное пересечение границы.

А в горах Румынии удалось спасти украинца, едва не замерзшего насмерть вместе с котом, с которым пытался бежать за границу.

Польша Молдова Венгрия Словакия Румуния очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

10:15 Машин сегодня значительно больше — очереди на границе Украины

10:04 Во Львовской области мужчина сбил косулю — как его наказал суд

10:04 Google Willow может решить проблему квантовых вычислений

09:49 В Одессе запретили почитать Есенина — подробности

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК