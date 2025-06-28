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Главная Авто Почти 500 авто в пробках — где длинные очереди на границе Украины

Почти 500 авто в пробках — где длинные очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:53
Очереди на границе Украины 28 июня — на каких КПП долго ожидают в пробках
Очереди на границе. Иллюстративное фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Ключові моменти Очереди на границе Украины 28 июня Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словакией Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

На выезде из Украины, по состоянию на 12:00 в субботу, 28 июня, есть большие пробки на почти на всех контрольно-пропускных пунктах на границе. Во избежание недоразумений, водителей предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем контроля и советуют планировать поездку заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 28 июня

В субботу, 28 июня, очереди на границе Украины есть почти на всех КПП.

Черги на кордоні з Польщею 28червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев могут не пустить на международный автобусный рейс.

Также мы объясняли, почему стремительно вырос пассажиропоток на границе.

граница авто пограничники водители ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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