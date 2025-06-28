Очереди на границе Украины 28 июня — на каких КПП долго ожидают в пробках

Очереди на границе. Иллюстративное фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

На выезде из Украины, по состоянию на 12:00 в субботу, 28 июня, есть большие пробки на почти на всех контрольно-пропускных пунктах на границе. Во избежание недоразумений, водителей предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем контроля и советуют планировать поездку заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 28 июня

В субботу, 28 июня, очереди на границе Украины есть почти на всех КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев могут не пустить на международный автобусный рейс.

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