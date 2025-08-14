Очереди на границе Украины 14 августа — перечень КПП с пробками

КПП в пробках — где большие очереди на границе Украины
По состоянию на 09:00 в четверг, 14 августа, есть большие пробки на пограничных КПП практически на всех контрольно-пропускных пунктах. Во избежание недоразумений пограничники предупреждают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем контроля и советуют планировать поездку заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 14 августа
Пограничники в 09:00 в четверг, 14 августа, сообщили, что очереди из автомобилей и автобусов были замечены на выезде в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 55 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, существуют ограничения по суммам иностранной наличности, которые можно вывезти за границу без декларирования.
Также нардеп объяснил нюанс с выездом за границу для ребят в возрасте с 18 до 22 лет.
