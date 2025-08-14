Очереди на границе Украины 14 августа — перечень КПП с пробками

Очередь из автомобилей и бусов на выезде из Украины. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 в четверг, 14 августа, есть большие пробки на пограничных КПП практически на всех контрольно-пропускных пунктах. Во избежание недоразумений пограничники предупреждают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем контроля и советуют планировать поездку заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 14 августа

Пограничники в 09:00 в четверг, 14 августа, сообщили, что очереди из автомобилей и автобусов были замечены на выезде в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 55 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, существуют ограничения по суммам иностранной наличности, которые можно вывезти за границу без декларирования.

Также нардеп объяснил нюанс с выездом за границу для ребят в возрасте с 18 до 22 лет.