Очереди на границе Украины 26 октября — на каких пунктах пропуска самые большие пробки

В воскресенье, 26 октября, на границе Украины зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем. Именно поэтому стоит планировать поездки заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 26 октября

По состоянию на утро 26 октября зафиксированы пробки на 13 контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины. Очереди как из автобусов, так и из легковых автомобилей.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 25 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 45 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 16 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация на дороге Одесса-Рени утром 26 октября. В направлении границы с Молдовой не зафиксировано пробок.

Также мы рассказывали о том, что Молдова ввела новые требования для пересечения границы. Украинцам стоит обратить внимание на изменения.