Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля: советы водителям

Мужчина ремонтирует автомобиль. Иллюстративное фото: magnific.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Тормозные колодки являются одним из ключевых элементов тормозной системы автомобиля, ведь именно они обеспечивают остановку машины при нажатии на педаль. От их типа, качества и состояния зависит эффективность торможения, поэтому при замене важно учитывать особенности автомобиля и условия его эксплуатации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на VIDI.

Какие бывают тормозные колодки

Тормозные колодки различаются по составу фрикционного материала, который непосредственно контактирует с тормозным диском или барабаном. Основные виды:

Органические — мягкие и тихие, почти не повреждают диски, однако быстрее изнашиваются и хуже переносят высокие температуры.

— мягкие и тихие, почти не повреждают диски, однако быстрее изнашиваются и хуже переносят высокие температуры. Полуметаллические — содержат значительное количество металла, хорошо отводят тепло и подходят для различных условий эксплуатации. В то же время могут быть более шумными и оставлять больше пыли.

— содержат значительное количество металла, хорошо отводят тепло и подходят для различных условий эксплуатации. В то же время могут быть более шумными и оставлять больше пыли. Низкометаллические — сочетают органические материалы с металлическими компонентами. Они обеспечивают более эффективное торможение, но могут создавать больше шума.

— сочетают органические материалы с металлическими компонентами. Они обеспечивают более эффективное торможение, но могут создавать больше шума. Керамические — отличаются низким уровнем шума, небольшим количеством пыли и высокой устойчивостью к нагреванию. В то же время такие колодки обычно дороже.

Как выбрать тормозные колодки

Выбор зависит прежде всего от автомобиля и стиля вождения. Для преимущественно городской езды с частыми остановками подойдут органические или качественные полуметаллические колодки.

Для автомобилей, которые часто ездят на высоких скоростях или перевозят значительную нагрузку, стоит обратить внимание на термостойкие полуметаллические или керамические варианты.

Владельцам кроссоверов, внедорожников и коммерческого транспорта особенно важно учитывать вес автомобиля и нагрузку на тормозную систему.

Также при выборе необходимо проверять совместимость колодок с конкретной моделью автомобиля. Даже внешне похожие детали могут иметь разные размеры или характеристики.

Когда нужно менять тормозные колодки

Срок службы колодок зависит от стиля вождения, массы автомобиля, условий эксплуатации и качества деталей. Поэтому ориентироваться только на определенный пробег не стоит.

Об износе могут свидетельствовать:

скрип или писк при торможении;

увеличение тормозного пути;

вибрации при нажатии на педаль;

необычно мягкая или "ватная" педаль тормоза;

соответствующий индикатор на приборной панели;

заметное уменьшение толщины фрикционного слоя.

Критически изношенные колодки могут повредить тормозные диски. Если фрикционный материал стирается полностью, металлическая основа колодки начинает контактировать с диском, что может существенно увеличить стоимость ремонта.

Как проверить состояние колодок

Наиболее надежно оценить состояние тормозных колодок можно при осмотре на СТО. На некоторых автомобилях остаток фрикционного материала можно увидеть через отверстия в колесном диске.

Важно проверять не только внешнюю, но и внутреннюю колодку, поскольку они могут изнашиваться неравномерно. Причиной этого, в частности, могут быть проблемы с направляющими суппорта или поршнем.

Во время замены также стоит оценить состояние тормозных дисков. Если на них имеется значительный износ, трещины или другие повреждения, может потребоваться комплексный ремонт.

Можно ли менять одну тормозную колодку

Тормозные колодки меняют комплектом на одной оси — сразу с обеих сторон автомобиля. Замена только одной колодки может привести к неравномерному торможению и ухудшить управляемость автомобиля.

После установки нового комплекта колодок также важно правильно их притереть. В первые поездки желательно избегать резких и экстренных торможений, чтобы рабочие поверхности равномерно притерлись.

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