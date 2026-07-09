Какие марки моторных масел выбирают водители: рейтинг

Моторное масло на полках магазина. Фото: powerfulfix.sr

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Для бесперебойной работы двигателя моторное масло выполняет три важные функции: смазывает движущиеся детали, удаляет загрязнения и охлаждает металлические компоненты. Без надлежащей защиты силовой агрегат быстро подвергается серьезным повреждениям, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Для определения лучших продуктов немецкое издание Auto Bild провело крупный опрос, в котором приняли участие более 40 000 респондентов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Выбор водителей

Современные двигатели обычно требуют смазочных материалов с низкой вязкостью. На рынке по-прежнему есть выбор между синтетическими и минеральными вариантами, однако более дорогие синтетические масла гарантируют значительно более высокую эффективность и длительный срок службы. Опрос помог составить список производителей, которые, по мнению автовладельцев, лучше всего зарекомендовали себя.

Liqui Moly Castrol Mobil Shell Aral Total Esso Agip Elf Valvoline

Правила замены

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять масло каждые 15 000–30 000 км или раз в год. Однако опытные специалисты советуют сократить этот интервал и заменять жидкость максимум каждые 15 000 км.

Закрытая канистра качественного масла сохраняет свои первоначальные свойства в течение 3–5 лет. После вскрытия заводской тары техническую жидкость необходимо использовать в течение 6 месяцев: просроченный продукт теряет защитные характеристики.

Цвет хорошего масла должен быть от желтого до светло-коричневого и без помутнений. Из-за неправильного хранения внутрь канистры может попасть влага, от чего масло становится мутным, а присадки выпадают в осадок в виде хлопьев или геля.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему двигатель автомобиля работает ненормально и теряет масло. Маскировка проблемы вместо профессиональной диагностики неизбежно приводит к критическому износу деталей и катастрофической поломке всего силового агрегата.

Также читайте, когда вредно следовать рекомендациям автопроизводителей. Заводские инструкции обычно рассчитаны на идеальные условия эксплуатации.