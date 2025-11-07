Очереди на границе Украины 7 ноября — на каких КПП самые большие пробки

Какие КПП лучше объехать — очереди на границе сегодня
По состоянию на утро, 7 ноября, на границе Украины зафиксированы очереди на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем и советуют планировать поездки заблаговременно.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Очереди на границе Украины 7 ноября
По состоянию на утро 7 ноября зафиксированы пробки на восьми контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины. Очереди как из автобусов, так и из легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
