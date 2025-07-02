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Главная Авто Готовьтесь простоять в пробках — очереди на границе Украины

Готовьтесь простоять в пробках — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:27
Очереди на границе Украины 2 июля — какая ситуация на дорогах
Проверка грузовиков служебной собакой. Фото: ГПСУ

Очереди на границеУкраины утром в среду, 2 июля, были зафиксированы сразу на нескольких пунктах пропуска. Пограничники предостерегают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 2 июля

Очереди на границе Украины есть на КПП с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Черги на кордоні з Польщею 2 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 липня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 9 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 2 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 2 автобуса, 300 пешеходов;
  • "Красноильск" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 2 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на въезде в Венгрию действует жесткий таможенный контроль. Читайте, с чем могут не пропустить при досмотре вещей.

Также украинцам стал доступен цифровой нотариат — для чего он нужен тем, кто проживает заграницей.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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