Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Придется задержаться — какая ситуация на границе Украины с утра arrow

Придется задержаться — какая ситуация на границе Украины с утра

24 февраля 2025 09:57
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 24 февраля — какая ситуация на дорогах
Очередь из автомобилей на границе. Фото: facebook/zahidnuy.kordon
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

По состоянию на утро в понедельник, 24 февраля, очереди фиксируются на нескольких из пунктов пропуска на границе. Поэтому водителям и пассажирам советуют заблаговременно планировать маршрут и учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 24 февраля

В понедельник есть очереди на нескольких из КПП на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Остальные контрольно-пропускные пункты работают стабильно, без задержек.

Черги на кордоні з Польщею 24 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 лютого

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 24 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 24 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на пункте "Паланка" молдаванин пытался подкупить пограничника. Сейчас продолжается расследование.

Также мы писали, что украинцы будут платить за въезд в ЕС в 2025. Это связано с работой новой системы контроля.

граница автомобиль водители очереди очереди на границе
Реклама
Реклама
Реклама