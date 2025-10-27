Видео
Главная Авто Придется потратить время в пробках — очереди на границе Украины

Придется потратить время в пробках — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:37
обновлено: 12:10
Очереди на границе Украины 27 октября — на каких КПП есть много машин и автобусов
Шеренга из авто в очереди. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины по состоянию на утро понедельника, 27 октября, есть сразу на нескольких пунктах пропуска. Пограничники предупреждают водителей о возможных перебоях в работе электронных систем и рекомендуют заранее планировать свои поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 27 октября

Пограничники предупреждают об очередях из машин и автобусов на нескольких контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины. Сейчас наибольшее количество авто скопилось в направлении на выезд в Польшу.

Черги на кордоні з Польщею 27 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 27 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 27 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, украинцев заставили проходить дополнительные проверки при выезде в страны Шенгенской зоны с 12 октября.

Также юристы объяснили нюансы с пересечением границы для мужчин, которые имеют отсрочку от мобилизации.

Польша Молдова Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
