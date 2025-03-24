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Придется простоять в пробках на КПП — очереди на границе Украины

24 марта 2025 10:37
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 24 марта — какая ситуация на дорогах утром
Очереди на границе из автомобилей. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Утром в понедельник, 24 марта, сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе Украины зафиксированы большие очереди. Пограничники отмечают, что следует учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб и планировать поездку заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 24 марта

В понедельник по состоянию на 09:00 пограничники предупреждают о пробках из автомобилей и автобусов сразу на семи пунктах пропуска с соседними странами.

Черги на кордоні з Польщею 24 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 березня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 24 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Черги на кордоні з Молдовою 24 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на Ивано-Франковщине судили мужчин, которые организовали бизнес на переправке за границу военнообязанных мужчин.

А в Одесской области недавно задержали перевозчика, который пытался вывезти уклониста за границу.

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