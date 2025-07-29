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Главная Авто Придется ждать часами — очереди на границе Украины

Придется ждать часами — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:40
Очереди на границе Украины 29 июля — где зафиксировано больше всего автомобилей
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Очереди на границе Украины по состоянию на 29 июля зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Местами водителям придется долго ждать. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому планируйте поездки заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 29 июля

На нескольких КПП на границе Украины образовались очереди. По состоянию на 12:00 29 июля зафиксированы пробки на семи пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 29 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 липня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00 часов).

Черги на кордоні з Румунією 29 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 45 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровье.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что необходимо знать украинцам о выезде за границу с детьми.

пограничники автомобиль водители очереди очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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